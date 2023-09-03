Samsun'un 19 Mayıs Belediyesince düzenlenen "3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" başladı. 1224 metre yükseklikte Nebiyan Dağı'nda yapılan festivalde, geleneksel Türk okçuluk yarışları, at gösterileri, açık hava sineması, zipline, doğa yürüyüşü, oryantring, dağ bisiklet yarışı, tahta araba yarışı, buzağı güzellik yarışması gibi etkinliklerin yapılacak. Buzağı güzellik yarışmasında, Seher Köse'nin iki haftalık "Gülçiçek" adını verdiği buzağı birinci oldu.

