SAĞLIK EKİPLERİ YAPILMASINI İSTEDİ



Hayat kurtaran cemaat müdahalesi, İstanbul Maltepe'de yaşandı. Maltepe'de oturan 55 yaşındaki Necati Baskın, öğle namazını kılmak için 70 Evler Karacabey Camisi'ne gitti. Baskın'ın namaz kılarken yığılarak kafasını kalorifer peteğine çarptığını gören imam panik halde hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. Sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları zayıflayan ve kalbi duran Baskın'a kalp masajı yapılmasını istedi.

Cemaatin müdahalesiyle tekrar kalbi atan Necati Baskın'ın daha önce baypas ameliyatı olduğu, kalp ve şeker hastalıklarının yanı sıra kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

İMAM CEMAATE ÇAĞRIDA BULUNDU



İmamın çağrısıyla cemaatteki kişiler, sağlık ekipleri gelene kadar sırayla Baskın'a kalp masajı yaptı. Camiye ulaşan sağlık ekipleri damar yolunu açtıkları Baskın'a serum taktı ve kalbine elektroşok uyguladı. Baskın'ın bilinci yerine gelirken, haberi alan yakınları da camiye geldi. Ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baskın'ın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.