Mutluluğu silahsız paylaşalım

BROŞÜR VE AFİŞLER HAZIRLANDI



Havaya ateş açılması sonrası yorgun mermilerden yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince proje yapıldı.

Proje kapsamında, düğünlerde silah atılmasının önüne geçmek amacıyla görevlendirilecek sağdıçlar için kol bandı, bilgilendirici broşürler, afişler, araçların camlarına yapıştırılması amacıyla çıkartma hazırlandı.

Polis memuru Ahmet Burak Çolak tarafından senaryosu yazılan, yorgun merminin nelere yol açabileceğini anlatan kısa film çekildi.

GELİN ARABALARINA ÖZEL YAZI

"İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" isimli projeyi anlatan Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, "Bir babanın yorgun mermi sonrasında çocuğunu kaybetmesinin konu alındığı kısa filmimizi düğün salonlarında izleteceğiz. Nöbetçi kolluk gibi, nöbetçi sivil vatandaşımız olacak. Onlar da bize bu şekilde destek sağlayacak. Yine düğün araçlarımıza, düğün süsü yapan işletmelere bu şekilde yapıştırıcılarımızdan da dağıtacağız. Düğünümüzde silah sıkmıyoruz anlamında bizleri destekleyeceklerine eminiz" dedi.