VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı
Twitter, Linkedin'e rakip olacak
Antibiyotikler gribe çare değil
İsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı
Arabeske özgün yorum
19 Kasım 2023 Pazar 07:50:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 07:50:00

Mutluluğu silahsız paylaşalım

ABONE OL

Düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" projesi başlatıldı. Şanlıurfa'da start verilen proje kapsamında düğün öncesi sağdıçlara bilgilendirici film izlettirilecek, koluna "düğünümüzde silah sıkmıyoruz" yazılı bant takması istenecek.

BROŞÜR VE AFİŞLER HAZIRLANDI

Havaya ateş açılması sonrası yorgun mermilerden yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince proje yapıldı.

Proje kapsamında, düğünlerde silah atılmasının önüne geçmek amacıyla görevlendirilecek sağdıçlar için kol bandı, bilgilendirici broşürler, afişler, araçların camlarına yapıştırılması amacıyla çıkartma hazırlandı.

Polis memuru Ahmet Burak Çolak tarafından senaryosu yazılan, yorgun merminin nelere yol açabileceğini anlatan kısa film çekildi.

GELİN ARABALARINA ÖZEL YAZI

"İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" isimli projeyi anlatan Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, "Bir babanın yorgun mermi sonrasında çocuğunu kaybetmesinin konu alındığı kısa filmimizi düğün salonlarında izleteceğiz. Nöbetçi kolluk gibi, nöbetçi sivil vatandaşımız olacak. Onlar da bize bu şekilde destek sağlayacak. Yine düğün araçlarımıza, düğün süsü yapan işletmelere bu şekilde yapıştırıcılarımızdan da dağıtacağız. Düğünümüzde silah sıkmıyoruz anlamında bizleri destekleyeceklerine eminiz" dedi.

Etiketler : şanlıurfa emniyet müdürlüğü proje silah
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Sanat aşığı

Sanat aşığı
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX