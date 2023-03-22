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22 Mart 2023 Çarşamba 19:52:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 19:52:00

Mutluluğa kulaç atıyor

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Tekirdağ'da 26 yaşındaki down sendromlu Oğuzhan Ayas, 10 yıl önce sosyalleşmek için başladığı yüzmede milli formayı giymeyi hedefliyor. Ayas, "Havuzda olmaktan keyif alıyorum. Yüzmede Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istiyorum" diyor.

Anne Kamile Ayas, okulda öğretmenlerin tavsiyesi üzerine yaklaşık 10 yıl önce oğlunu Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan yüzme kursuna yazdırdı. Oğuzhan Ayas, annesinin desteği ile haftada 2 gün katıldığı yüzme kursunda hem sosyalleşti hem de sporda kendisine yeni hedefler koydu. İl genelinde düzenlenen yarışmalarda madalya kazanan Oğuzhan, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Anne Ayas, yüzme sayesinde sosyalleşen oğlunun bu durumdan çok mutlu olduğunu söyledi. Oğlunun havuzdaki neşesini gördükçe çok mutlu olduğunu anlatan Ayas, şunları söyledi: "Yüzme onun hem sosyal yaşamına hem de beden gelişimine katkı sağladı. Ben de sürekli oğlumla geliyordum. Kendisini geliştirdiği için artık zaman zaman tek başına da gelebiliyor. Arkadaşı ile yüzüp tek başına eve dönebiliyor. Spor öz güvenini artırdı. Arada yarışmalara da katılıyor. Bir yarışmada madalyada kazandı. Milli takıma da katılmasını istiyoruz. Zaten onun da en büyük hayali milli takıma girebilmek." Oğuzhan Ayas da yüzmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Havuzda olmaktan keyif alıyorum. Yüzmede Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu. - "Sporla tanışan özel çocuklarda gözle görülür bir değişiklik oluyor" İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ise özel çocuklara yönelik kursların devam ettiğini söyledi. Oğuzhan'ın yüzmeye başladıktan sonra daha mutlu ve sosyal bir çocuk olduğunu aktaran Bulut, şunları kaydetti: "Oğuzhan ilk geldiğinde tam yüzemiyordu. Zamanla ona suyu sevdirdik ve çok güzel yüzmeye başladı. Kendisini daha da geliştirecek. Zaman zaman yarışmalara katılıyor. Bu yarışmalar özel çocuklara ayrı bir öz güven kazandırıyor. Sporla tanışan özel çocuklarda gözle görülür bir değişiklik oluyor. Su, özel çocukların sosyalleşmesi için çok yararlı. Velilerimiz çocuklarını evlere kapatmasın, çocuklarını herhangi bir spor aktivitesine gönderip sosyalleştirsin."

Etiketler : tekirdağ down sendromlu oğuzhan ayas

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