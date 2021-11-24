Müslüme'in dedesi Hasan Yağal neden tutuklandı?

Müslüme Yağal öldürüldü mü? Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal neden tutuklandı? sorularına yanıt aranırken Müslüme Yağal'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edilirken annesi kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili soruya, 'Neden tutuklandığı bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik.' cevabını verdi.

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Olay geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşandı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

ÇEVRE BÖLGE HEM HAVADAN HEM KARADAN TARANDI

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. www.sabah.com.tr.Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.

Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.

AİLE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı.

Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TAM TERSİ BÖLGEYİ GÖSTERMİŞLER!

Türkiye, Mersin'de kaybolduktan sonra cesedi bulanan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin 500 metre yüksekli bir dağın tepesinde bulunması ise akıllarda soru işaret bıraktı.

Cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi.

TUTUKLANAN DEDE RÖPORTAJ VERMİŞ!

Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme'nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile çiftin çocukları, kaldıkları çadıra döndü. Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığı bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARIN İZLEMİŞ!

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın, AKUT'un dronla arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

"KIYAFETLERİ ÜZERİNDE DEĞİLDİ"

3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban, Müge Anlı'nın programında konuştu

Mersin Gülnar'da, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenini bulan kadın çoban Ayşe Bacak, "Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı"nda canlı yayına katılarak o anları anlattı. Normalde o bölgeye gitmediğini ancak hayvanları otlatırken, köpekler havlayınca Müslüme'yi bulduğu yere geldiğini anlatan Bacak, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim edip evime gittim. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.