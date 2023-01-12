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Musluksuz berber
12 Ocak 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 17:30:00

Musluksuz berber

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Kırklareli'nde "musluksuz berber" olarak tanınan Cemal Yumurtacı, 4 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

Kırklareli'nin Kayalı köyünde "musluksuz berber" olarak tanınan 64 yaşındaki Cemal Yumurtacı, 4 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet veriyor. Ağabeyinden 14 yaşında öğrendiği berberliği meslek edinen Yumurtacı, 50 yıldır su ve musluk olmayan küçük dükkanda hizmet veriyor. Yumurtacı "Musluğu olan daha lüks berberler var ama böyle susuz berber bulamazsın. Özelliği de bu, gelen yabancılar biraz duraklayıp şaşırıyor, kendi köylülerim zaten alışık" diyor.

Etiketler : musluksuz berber kırklareli yaşam
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