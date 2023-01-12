Kırklareli'nin Kayalı köyünde "musluksuz berber" olarak tanınan 64 yaşındaki Cemal Yumurtacı, 4 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet veriyor. Ağabeyinden 14 yaşında öğrendiği berberliği meslek edinen Yumurtacı, 50 yıldır su ve musluk olmayan küçük dükkanda hizmet veriyor. Yumurtacı "Musluğu olan daha lüks berberler var ama böyle susuz berber bulamazsın. Özelliği de bu, gelen yabancılar biraz duraklayıp şaşırıyor, kendi köylülerim zaten alışık" diyor.

