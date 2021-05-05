Muş Ovası'nda piyano resitali

Daha önce bir köyde çocuklara piyanoyla konser veren Bager, burslu olarak eğitim gördüğü kolejin desteğiyle Muş Ovası'nda piyano çalma hayalini gerçekleştirdi. Bager, konserini, corona virüsüyle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.



"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Piyano üzerinde aynı anda basılan 6 notayı ayırt edebilen ve dinlediği her müziği piyanoya uyarlayabilen Bager Çalışçı, "En büyük hayalim, Muş Ovası'ndaki laleler arasında piyano çalmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Çaldığım eserleri sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye ediyorum. Buradan da herkese sesleniyorum; lütfen evde kalın" diye konuştu.