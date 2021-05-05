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05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:00:00

Muş Ovası'nda piyano resitali

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Absolut (kusursuz) kulağa sahip, doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Bager Çalışçı, lalelerin kırmızıya büründüğü Muş Ovası'nda piyanoyla konser verdi. Başta Beethoven olmak üzere birçok sanatçısının eserini çalan Bager, konserini korona ile mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.

Daha önce bir köyde çocuklara piyanoyla konser veren Bager, burslu olarak eğitim gördüğü kolejin desteğiyle Muş Ovası'nda piyano çalma hayalini gerçekleştirdi. Bager, konserini, corona virüsüyle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Piyano üzerinde aynı anda basılan 6 notayı ayırt edebilen ve dinlediği her müziği piyanoya uyarlayabilen Bager Çalışçı, "En büyük hayalim, Muş Ovası'ndaki laleler arasında piyano çalmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Çaldığım eserleri sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye ediyorum. Buradan da herkese sesleniyorum; lütfen evde kalın" diye konuştu.

Etiketler : muş ovası piyano bager çalışçı
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