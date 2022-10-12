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12 Ekim 2022 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 18:16:00

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme

Kaynak: TRT Haber

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Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin görülen davada, kazadan önce helikopterin içinden kamera görüntüsü olduğu iddia edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden 13,5 yıl geçti. Ancak olayın üzerindeki sır perdesi hala aralanmadı. 19 kişinin yargılandığı dava Kahramanmaraş'ta sürüyor. Son duruşmada kazadan önce helikopterin içinden kamera görüntüsü olduğu iddia edildi.

İddianın sahibi Mustafa Kemal Süler. Kazanın olduğu dönemde helikopterin kiralandığı firmanın genel müdürü idi. Duruşmada tanık olarak dinlendi. İfadesinde "Uçuş anında çekilen görüntüleri incelediğimde kazanın meteorolojik şartlardan olma olasılığının yüksek olduğunu gördüm." dedi.

"RAHMETLİ KAMERAMANIN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM"

Kazada hayatını kaybeden pilotun 9 bin saate yakın uçuş deneyiminin olduğunu söyledi. "Neye göre olaya kaza diyorsunuz?" sorusuna ise "rahmetli kameramanın çektiği görüntüleri izledim." yanıtını verdi.

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatları, gizlilik kararı bulunan dosyadan kendilerinin alamadıkları bilgiyi ve görüntüyü tanığın nasıl elde ettiğini sordular. Tanık Kemal Süler, görüntünün kendisine nasıl geldiğini ve nerede izlediğini tam olarak hatırlamadığını söyledi.

Olayda FETÖ izi de araştırılırken şimdi Yazıcıoğlu ailesinin avukatları kazadan yıllar sonra olduğu iddia edilen görüntülerin savcılığa verilmesini istiyor.

"Videonun ortaya çıkmaması var olan bir delilin imha edildiği, yok edildiğini göstermesi açısından manidar olacak"

Avukat Veysel Aşkın, "Tabii biz şaşırdık böyle bir videoda kaydı dosyada yok, bizde yok, böyle bir bilgi hiç yok 13,5 senedir. Videonun ortaya çıkmaması var olan bir delilin imha edildiği, yok edildiğini göstermesi açısından manidar olacak. Videonun ortaya çıkması durumunda o helikopter hareket halindeyken, düşmeden ye da düşürülmeden önceki zaman tekabül ettiği için önünde, arkasında bir şeyler var mı, varsa neler var bunları görmemiz açısından oldukça önemli diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Mustafa Kemal Süler bbp muhsin yazıcıoğlu
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