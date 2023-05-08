Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu hareket halindeki lastik bot durduruldu.
Ekipler, lastik bottaki 19 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
- Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bazı duraklarda seferler yapılamıyor
- Başkan Erdoğan mitinge gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü!
- Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem!
- Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı