Müge Anlı Ecrin bebek ne oldu? Ecrin bebek katili kim, son dakika gelişmesi var mı? sorularının yanıtları tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. 7 Mayıs tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1.5 yaşında bir kız çocuğu evinin önünden bir anda kayboldu. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın otopsi sonucunun gelip gelmediği merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Peki, Ecrin bebeğin başına ne geldi? Müge Anlı Ecrin bebek davasındaki gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

MÜGE ANLI ECRİN BEBEK NE OLDU?

Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçti. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı. Evin çevresinde başlatılan aramalar belirli bir düzen içerisinde geniş alana yayıldı. Arama-kurtarma çalışmasında görevlendirilen kadavra köpeği Abrek'in evin 75 metre yakınında tepki vermesi üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi.



Savcının gözetiminde sürdürülen kazı çalışmalarından da sonuç alınamazken, üç ayrı bölgeden analiz edilmek üzere toprak numuneleri alınarak açılan böjlge kapatıldı. Bugün kadar izine rastlanılamayan Ecrin'den öğledern sonra acı haber alındı. Talihsiz çocuğun kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 1.5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin kayıp Ecrin'e ait olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

MÜGE ANLI ECRİN BEBEK SON DAKİKA GELİŞMESİ

İddialara göre en büyük 4 şüpheli anne Sevcan Kurnaz, baba Deniz Kurnaz, üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer hanım. Geçtiğimiz perşembe günü canlı yayında amca Özkan'ın telefonunda çıkan pornofotik kayıtlar dikkat çekerken, babaanne Hacer'den de kan örnekleri alındı.

Babaanne Hacer hanım köyden alınarak kan örneği alındı. Daha sonra ise Hacer hanım savcıya ifade verdi. İddialara göre savcı önümüzdeki günlerde gelişmesi beklenen olaylara hazırlık için ön çalışma yapıyor. Hacer hanım canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler ile yine dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Minik Ecrin'in kaybolduğuna telefon kayıtları incelenen üvey amca Özkan'ın internette ziyaret ettiği sitelerin içeriği dikkat çekti. Özkan Kurnaz minik Ecrin kaybolduğunda internette pornofotik sitelerdeki arama kayıtlarında ana temalar yeğen, yenge, kız kardeş gibi konular üzerinde olduğu belirlendi. Özkan ise bu kayıtlardan bir suçlama olamayacağını söyledi ve suçlamaları reddetti.

Hacer Kurnaz, daha önce verdiği röportajda mutfak camının önünde Özkan ile Ecrin'i gördüğünü itiraf etmişti; Hacer Kurnaz sonraki röportajında bu söylediklerini inkar ederek hatırlamadığını beyan etti.

Üvey amca Özkan Kurnaz'ın ahırda Ecrin'in fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. 19 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'ın ahırda çekilmiş fotoğrafı stüdyodakileri gerdi. Müge Anlı, ağzında sigara ile fotoğrafı olan Ecrin'in fotoğrafını Özkan'ın çektiğini öğrenince çok sinirlendi, Özkan ise şaka maksatlı fotoğrafı çektiğini ifade etti.

Olayların ortasındaki Özkan Kurnaz; son canlı yayında da "Müge Hanım sizden bir şey rica ediyorum; annem de doğruları anlatsın Sevcan da doğruları anlatsın." ifadelerini kullandı.

Özkan Kurnaz, abisi Deniz Kurnaz hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Müge Hanım size ses kaydı dinleteceğim, diyen Özkan; "Benim aldığım bilgilere göre bunların evlerine silahlı adamlar gelmiş, Deniz'in sadece bir kişiye değil 2-3 farklı kişiye 30 bin-40 bin TL borcu varmış." diyerek herkesi şok etti.

ECRİN KURNAZ NASIL KAYBOLMUŞTU?

Vezirköprü’nün Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs’ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.