MSB duyurdu: Yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
- MSB duyurdu: Yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerimiz şehit oldu
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