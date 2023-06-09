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09 Haziran 2023 Cuma 11:12:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 11:12:00

MOV Cosmetic Devrim Yaratan Trend Ürünleriyle Avrupa'nın Yakın Markajında

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MOV Cosmetic dünya trendlerine yön vermeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcısı olan MOV Cosmetic Yönetimi; ‘'2017 yılından bu yana dünyada trend olabilecek ürünleri öngörmek ve en iyisi olmak elbette kolay bir süreç değildi.

MOV Cosmetic dünya trendlerine yön vermeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcısı olan MOV Cosmetic Yönetimi; ''2017 yılından bu yana dünyada trend olabilecek ürünleri öngörmek ve en iyisi olmak elbette kolay bir süreç değildi. Yıllardır dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen uluslararası fuarlar ve kozmetik alanındaki en iyi üreticiler yakın markajımızdaydı. Teknolojinin gelişimiyle beraber moda dünyasında olduğu gibi kozmetik alanda da devrim sayılabilecek yenilikler olmalıydı. Bir süredir yurt dışında yaptığımız çalışmalar sonucu MOV ailesi olarak Glitter Sim üretimiyle ne kadar doğru karar verdiğimizi fark ettik. Her cilt tipine uygun olarak yarattığımız markamıza dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ilgi tabiki gurur verici'' dedi.

Kozmetik dünyasında adeta devrim yaratan MOV Cosmetic Yönetimi; ''Yeni jenerasyonun enerjisi ve parıltısı bize her daim ilham vermiştir. Türkiye'nin en önemli dijital pazarlama ve alışveriş sitelerinde olduğu gibi büyük kozmetik mağazalarında da yer almaktayız. İki büyük markamız daha var, Watsons'da ''CO'', Rossman'da ''NİOU'' ve MOV ... Avrupa ve Ortadoğu'dan ciddi talepler var'' dedi.

Yepyeni sürpriz ürünlerle şaşırtmaya hazırlanan MOV Cosmetic ürünleri günlük hayatta olduğu kadar sahne ve moda dünyasının da ilgi odağı oldu. Dünyaca ünlü süper modellerin birçok çekimde kullandığı MOV Glitter Sim birçok rengiyle geleceğin ışıltısına ışıltı katmaya devam ediyor.

MOV Cosmetic Yönetimi; ''Öngörü ile hareket etmek, yaptığınız işin her zaman 10 yıl sonrasını düşünerek hareket etmek ve en iyisini üretmek. Bunlar başarının olmazsa olmazıdır. Başarının sırrı var mı derseniz vereceğim tek cevap olur 'Başarının sırrı yoktur işinizi hakkıyla yapmak vardır' derim '' dedi.

Etiketler : MOV MOV Cosmetic NİOU
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