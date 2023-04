Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Moğolistan'dan gönderilen 40 otağın Malatya'ya kurulmasının ardından, 40 otağ da Adıyaman'a getirildi.

Otağlar, Moğolistan merkezli yardım derneği We Are One Team üyelerince, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Ali Dağı Mesire Alanı'na kuruldu.

We Are One Team Derneği Başkanı Gantulga Dorjdugar ve Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, kurulan otağları inceledi.

Otağların, depremzede öğrenciler için düzenlenecek faaliyetlerde kullanılacağı kaydedildi.

Dernek Başkanı Dorjdugar, ülkesi Moğolistan'da "Bin kere işitmektense bir kere gör" şeklinde bir atasözü bulunduğunu belirterek, felaketin boyutunu kenti gördüğünde daha iyi anladığını dile getirdi.

Başsağlığı dileklerini ileten Gantulga Dorjdugar, büyük çadırlara Moğolcada "yurt" dendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk etapta aramızda yaptığımız istişare doğrultusunda buranın ihtiyaçlarının, evini, yurdunu kaybeden insanlara kafasını sokacak bir yer olduğunu düşündük. Bizim 'yurt' olarak adlandırdığımız bu çadırlarımızı gönderme ihtiyacı hissettik. Bunun yanında gıda yardımları da yaptık. Şu anda ihtiyaçları daha iyi, yerinde görebildiğimiz için bundan sonraki yardımlarımızı da buna göre organize edeceğiz."

Getirdikleri otağların ülke kültürlerindeki önemini vurgulayan Gantulga Dorjdugar, "Bunların özelliği, eksi 30 derece ile artı 30 derece arasındaki hava koşullarında çok rahat kullanılabiliyor olması. Bunlar 8 ila 10 kişinin aynı anda kalabildiği ev olarak kullanılan çadırlardır. Umarım Türk halkına ve bölge insanına faydalı olur." ifadelerini kullandı.

Derneğin Türkiye'deki yardımlarına dağıtılmasına destek veren Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Mete ise Moğolistan'dan gönderilen 3 tır dolusu yardımın da deprem bölgesinde dağıtıldığını belirtti.

Otağların Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde alana kurulduğunu kaydeden Mete, şöyle konuştu:

"Buradaki gençler, okulları yıkıldığı için Beşpınar Kültür Alanı'ndaki kampta lise ve üniversiteye hazırlık eğitimleri alıyor. Kurduğumuz çadırlarda da farklı etkinlikler yaparak depremin izlerinden, etkilerinden tamamen uzaklaştırılmış olacaklar."