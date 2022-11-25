Mogan'da kaçak balık avı operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasadışı balık avcılığına yönelik denetim yaptı. Ekipler, göle bırakılan 1000 metre uzunluğundaki ağlara takılan balıkları kurtardı ve 100 kilogram ağırlığındaki balıklar tekrar göle bırakıldı.