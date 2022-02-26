Miraç Kandili orucu ne zaman nasıl tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir, kaç gün tutulur?

Miraç gecesinde ibadet etmek, gecenin önemi dışında Müslümanlar için özel bir gündür. Kur'ân–ı Kerim okuma, namaz kılma, bol bol zikir bu gece yapılacak ibadetler arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün tutulur, sevabı nedir?

RECEP AYININ 27. GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep ayının 27. günü 28 Şubat 2022 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Recep ayının yirmi yedinci günü, Miraç kandili günü 28 Şubat Pazartesi günü olmaktadır. Oruç ise 28 Şubat'ta tutulur. Dileyenler tek gün tutmamak için iki gün art arda oruç tutabilirler. Ama tabii ki dileyenler sadece 27. günü de oruçlu geçirebilir. Faziletleri ve sevapları yukarıda paylaştığımız gibidir.

MİRAÇ GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Miraç günü Recep ayının 27. günüdür. Haliyle 2022 yılında 28 Şubat Pazartesi günü Recep ayının 27. günü oluyor. Miraç orucu ise 28 Şubat Pazartesi günü tutulacaktır.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" demiştir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

"Receb'in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teala) altmış ay oruç tutmuş sevabını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-'ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür." (Gunye 1/182)

Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar:

"Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki, o günde oruç tutan ve o gece namaz kılıp (o geceyi ihyâ eden) kimse için, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene gece namaz kılmış (geceyi ihyâ etmiş) gibi sevap verilir."

"O gün Receb'in (bitmesine) üç gün kalan gündür. Ve o gün, Nebiyy-i Ekremimiz -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimizin peygamber olarak tâyin olunduğu gündür." (Gunye 1/183)