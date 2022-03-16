Minik kalplerden yürekleri ısıtan hareket

Malatya Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında "Bir Pati de Sen Tut" kampanyasıyla harçlıklarından artırdıkları paralarla mama alıp "Hayvan Barınağını" ziyaret etti.

Malatya Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Proje Koordinatörü Şengül Uzel, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nilüfer Özger ile birlikte amaçlarının çocuklarda merhamet duygusunu davranışa dönüştürmek olduğunu bu nedenle böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ettiler.