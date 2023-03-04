Minik itfaiyeciler eğlenerek öğreniyor
Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, öğrencilere eğitimler veriyor.
Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, minik öğrencilere eğitimler vermeye devam ediyor. Altınova Altınadımlar Anaokulu'ndan 50 öğrenci, itfaiyeci kıyafetleri giyerek hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.
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