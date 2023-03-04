Minik itfaiyeciler eğlenerek öğreniyor

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, minik öğrencilere eğitimler vermeye devam ediyor. Altınova Altınadımlar Anaokulu'ndan 50 öğrenci, itfaiyeci kıyafetleri giyerek hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

