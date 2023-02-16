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16 Şubat 2023 Perşembe 17:08:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 17:08:00

Minik depremzedeye doğum günü sürprizi

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Kahramanmaraş'taki depremin ardından evleri ağır hasar alan 5 kişilik Seçkiner ailesi, 13 Şubat'ta Kuşadası Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Öğretmenevinde depremzede ailelere ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışması yürüten Bakanlık personeli, ailenin en küçüğü 5 yaşındaki Yusuf Cihan'ın dün doğum günü olduğunu öğrendi. Yusuf için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kapıyı açtığında büyük sevinç yaşayan Yusuf, kendisine yaş pasta ve oyuncak araba alan Bakanlık personeline öpücükle karşılık verdi. Aile ile psikososyal destek ekibi, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Baba Yasin Seçkiner, gösterdikleri ilgiden ve oğlu Yusuf için düzenledikleri doğum günü sürprizinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal destek ekiplerine teşekkür etti.

Depremde evlerinin ağır hasar aldığını ancak yakınlarından kayıplarının olmadığını belirten Seçkiner, ekiplerin yaptığı bu kutlama sürprizinin çocuklarına ve kendilerine bir nebze de olsa moral olduğunu ifade etti.

Etiketler : kahraman depremzede doğum günü

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