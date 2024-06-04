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04 Haziran 2024 Salı 08:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 08:00:00

Mimarın organları 6 kişiye umut oldu

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Antalya'da mimar Bora Dumlupınar, işyerinde yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen Dumlupınar'ın tüm organları ailesi tarafından bağışlandı.

Antalya Muratpaşa'da mimar Bora Dumlupınar, 23 Mayıs'ta işyerinde yüksekten düştü. Hastanede tedaviye alınan Dumlupınar'ın, 29 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Aile, tüm organlarını bağışladı. Dumlupınar'ın iki böbreği, 34 ve 43 yaşlarındaki kadın hastalara başarıyla nakledildi, 3 hastaya da doku nakli yapıldı.

Etiketler : adana mimar beyin ölümü organ bağışı
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