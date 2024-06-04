Mimarın organları 6 kişiye umut oldu

Antalya Muratpaşa'da mimar Bora Dumlupınar, 23 Mayıs'ta işyerinde yüksekten düştü. Hastanede tedaviye alınan Dumlupınar'ın, 29 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Aile, tüm organlarını bağışladı. Dumlupınar'ın iki böbreği, 34 ve 43 yaşlarındaki kadın hastalara başarıyla nakledildi, 3 hastaya da doku nakli yapıldı.