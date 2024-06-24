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24 Haziran 2024 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 16:30:00

Meyveleriniz hemen çürümesin

Kaynak: GUNES.COM

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''Haftalık pazarımı yaptığım günden kalan çilekler kirazlar hemen bozulmasın, aldığım günkü gibi taze kalmaya biraz daha devam etse ne güzel olur.'' diyorsanız bu haber sizin için. Dolapta duran meyve neden hızlıca bozulur? Meyvelerin hızlıca bozulup çürümemesi için ne yapılmalı? Detaylar haberimizde...

Meyveler, sağlığımız için gerekli olan vitaminler ve mineraller açısından zengin yiyeceklerdir. Ancak, meyveler dolapta olmasına rağmen hızlıca çürüyebiliyor. Meyvelerin tazeliğini uzun süre koruyarak daha uzun süre saklamak bazen zor olabilir. Meyvelerin erken çürümesini önlemek için ne yapılabilir? İşte meyvelerinizi daha uzun süre taze tutmanız için bazı pratik ipuçları...

1. DOĞRU SAKLAMA KOŞULLARI

Serin ve Kuru Yerler

Meyvelerin çoğu serin ve kuru yerlerde saklandığında daha uzun süre dayanır. Özellikle elma, armut, üzüm gibi meyveleri buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak muz gibi tropikal meyveler oda sıcaklığında daha iyi korunur.

2. MEYVE TÜRÜNE GÖRE SAKLAMA

Meyveleri Ayrı Saklayın

Bazı meyveler, diğer meyveleri daha hızlı olgunlaştıran etilen gazı üretir. Örneğin, elmalar ve muzlar etilen gazı üretir ve diğer meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, elma ve muz gibi meyveleri diğerlerinden ayrı saklamak daha iyidir.

Plastik Poşetler ve Saklama Kapları

Buzdolabında saklanan meyveleri plastik poşetler veya hava geçirmez saklama kapları içinde muhafaza etmek tazeliklerini korumalarına yardımcı olur. Çilek, böğürtlen ve üzüm gibi meyveleri buzdolabında kapalı kaplarda saklamak en iyisidir.

3. MEYVELERİ YIKAMADAN SAKLAYIN

Yıkamadan Önce Saklayın

Meyveleri saklamadan önce yıkamaktan kaçının. Meyveler yıkandıktan sonra yüzeylerinde nem kalabilir ve bu da küflenmeye yol açabilir. Meyveleri tüketmeden hemen önce yıkamak en sağlıklı yöntemdir.

4. UYGUN SAKLAMA SICAKLIKLARI

Buzdolabı Saklama

Buzdolabında saklanması gereken meyveler arasında çilek, yaban mersini, üzüm, elma, armut ve narenciye meyveleri bulunur. Bu meyveler buzdolabında daha uzun süre taze kalır.

Oda Sıcaklığında Saklama

Muz, avokado, şeftali, erik ve domates gibi meyveler oda sıcaklığında olgunlaşır ve buzdolabında saklanmaları tavsiye edilmez. Bu meyveler olgunlaştıktan sonra buzdolabına konabilir.

5. DONDURARAK SAKLAMA

Dondurma Yöntemi

Meyveleri uzun süre saklamanın bir diğer yolu da dondurmadır. Çilek, böğürtlen, yaban mersini gibi meyveler dondurularak saklanabilir. Meyveleri dondurmadan önce iyice yıkayın, kurulayın ve dondurucu poşetlerine veya kaplarına koyun.

Etiketler : meyve çürümesine önlem meyve çürük dolapta saklama yöntemleri
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