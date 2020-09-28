Meteoroloji açıkladı: Tüm Türkiye'yi etkiliyor

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28 Eylül 2020 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 08:30:00

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü parçalı bulutlu ve açık bir gün geçirirken yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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