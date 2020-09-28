Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü parçalı bulutlu ve açık bir gün geçirirken yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Yedi Gündem
- Meteoroloji açıkladı: Tüm Türkiye'yi etkiliyor
- Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
- İzmir'de tartıştığı kişiyi bacaklarından vuran şüpheli, bekçiden kaçamadı
- Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev küle döndü
- Turistlerin para ve araçlarını çalan hırsız Muğla'da yakalandı
- İstiklal'de korkutan yoğunluk