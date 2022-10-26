Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin ve Rize'nin kıyı kesimlerinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak yağışın cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar, cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla yaşanabilecek sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyurusunda bulunuldu.