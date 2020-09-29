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29 Eylül 2020 Salı 10:21:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 10:22:00

Meteoroloji uyardı! Yağmur ve fırtına geliyor

Kaynak: IHA

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere Batı Karadeniz, Marmara, Ege'nin doğusu ve İç Anadolu bölgesinin bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Az bulutlu 35

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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