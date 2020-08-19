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19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:43:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:43:00

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Kaynak: IHA

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Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre Doğu Karadeniz ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile yurdun kuzey batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olacağı ve diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 31

Bursa: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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