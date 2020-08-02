Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Marmara Bölge geneli ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık