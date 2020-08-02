  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti!
İsrailli bakanda koronavirüs tespit edildi
Filistin İsrail'in Kudüs'e gayrimeşru sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı
İran'dan sert tepki: Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli
ABD yönetiminden Hong Kong'daki seçimlerin ertelenmesine tepki
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı
Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi
Katil bu kez köşeye sıkıştı! Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi
Dehşete düşüren olay! Oğlunun arkadaşını öldürdü
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Temsilciler Meclisi'nde kırmızı alarm! Kovid-19 testi pozitif çıktı
Stopaj oranında indirim esnafı sevindirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Merih Demiral, Roma maçına dua ederek çıktı
Kavgayı ayırmak isteyen polis vuruldu
İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor
ABD'de Demokrat Kongre üyesi Raul Grijalva koronavirüse yakalandı
Gümüşhane'de 60 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şehidimizin evine ziyaret
Serenay Sarıkaya'dan 10 bin TL'lik poz
02 Ağustos 2020 Pazar 08:09:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 08:17:00

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıla son tahminlere göre yurdun genelinde gün içerisinde sıcak hava etkili olurken sıcaklıkların Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olurken Doğu Karadeniz'de ise şiddetli yağışların gün içerisinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Marmara Bölge geneli ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER