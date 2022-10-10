Sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

10 Ekim güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, (Amasya hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, (Amasya hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Ardahan ve Muş ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile bu akşam Ardahan ve Muş çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Batı Karadeniz'in doğu, Doğu Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeybatıdan; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, paylaştığı raporda 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller:

Sarı kodlu uyarı: Artvin, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kastamonu, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van

Turuncu kodlu uyarı: Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Düzce

MARMARA

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Sabah saatlerinde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 6°C, 17°C

Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in doğu kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Amasya hariç) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeybatıdan; doğu kıyılarında güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Bitlis ile Van'ın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ardahan, Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık