VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
MİT'ten nokta operasyon
Yunan diplomat, Türkiye konusunda Biden'a ateş püskürdü
TOGG'dan dünya başarısı: İlk 20'de yer aldı
Putin'in şakası yok
Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurdu!
Ukrayna sınırında tehlikeli gelişme
"Can Dündar" detayı ortaya çıktı
Meteoroloji duyurdu: Kar gidiyor
Uluslararası kriz kapıda!
Katilin kimliği belli oldu
Asgari ücrette ayrıntılar netleşti!
7 eser iade edilecek
Arkasından bakakaldı
Üzgün ve yorgunum
Pandemi stresi tatlıya yöneltti
Kaşıntı böbrek ya da tiroitten olabilir
Kar yemenin zarardan başka getirisi yok
Çocuklarda Kovid ile gribi ayırt etmek zor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Ocak
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İşte kamu işçisinin ek zamlı maaşı
37 kilo verseydi uzaya gidecekti
Adıyaman'da bir evde yangın: 9 kişi dumandan etkilendi
Pakistan'da çatışma: 10 asker öldü
28 Ocak 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 09:36:00

Meteoroloji duyurdu: Kar gidiyor soğuklar kalıyor

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre kar gidiyor, soğuklar kalıyor. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte haberimizin detayları...

28 Ocak Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, -3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

Etiketler : kar istanbul soğuk hava
Mehter başı seni Hakkari'ye sürerler!

Mehter başı seni Hakkari'ye sürerler!
Tiyatroyla sessizliğini bozdu

Tiyatroyla sessizliğini bozdu
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor

Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Podyumları özlemişim

Podyumları özlemişim
Sahnede olmak müthiş

Sahnede olmak müthiş
Eren'i annesinden dinledim

Eren'i annesinden dinledim
Doğuma sporla hazırlanıyor

Doğuma sporla hazırlanıyor
Antrenman koçu Avni Yıldırım

Antrenman koçu Avni Yıldırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER