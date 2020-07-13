Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şiddetli yağmur geliyor

Hava durumu 13 Temmuz raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Haftanın ilk iş gününde özellikle dışarıda işi olanlar “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, 13 Temmuz hava durumu Meteoroloji raporu ile ilgili merak edilen detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞMUR VE SEL UYARISI

Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yine yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL - 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR - 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA - 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU - 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE HAVA DURUMU - 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı