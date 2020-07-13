  • BIST
    117038
  • Dolar
    6,8663
  • Euro
    7,7696
  • Altın
    399,2250
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan belli oldu
FETÖ, YAŞ öncesi kumpasa girişti
ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
Rusya'dan Ayasofya çıkışı: Türkiye'nin kendi içişleri meselesi
Ayasofya kararı sonrası Rusya'dan yeni açıklama
Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma
6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ateş savaşçıları” güne sporla başlıyor
15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları
Charlize Theron'un baklava paylaşımı Gaziantep'i heyecanlandırdı
Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk
Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı
Türk akademisyen icat etti: Yakıt tasarrufu sağlayan motor
Sanayi üretim verileri açıklandı
Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayıp
Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması
AB dışişleri bakanlarından Brüksel'de zirve
Yunanistan şaşkına döndü: Ayasofya kararı sonrası 'boykot' çağrısı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:46:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:50:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şiddetli yağmur geliyor

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinde şiddetli yağmur beklenirken Doğu Karadeniz için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. Peki bugün, haftanın ilk iş gününde hava durumu nasıl?

Hava durumu 13 Temmuz raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Haftanın ilk iş gününde özellikle dışarıda işi olanlar “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, 13 Temmuz hava durumu Meteoroloji raporu ile ilgili merak edilen detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞMUR VE SEL UYARISI

Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yine yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL - 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR - 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA - 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU - 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE HAVA DURUMU - 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER