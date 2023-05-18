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Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
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18 Mayıs 2023 Perşembe 10:38:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 10:38:00

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Mersin Serbest Bölgesi'nde bir kuru yemiş firmasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akdeniz ilçesindeki bölgede faaliyet yürüten firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : mersin serbest bölgesi depo yangın
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