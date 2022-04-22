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22 Nisan 2022 Cuma 10:11:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 10:11:00

Menekşe Deresi 'içine petrol dökülmüş gibi'

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İstanbul'da Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi ve Tarabya Deresi, rengi ve pis kokusuyla vatandaşların tepkisini çekiyor.

İstanbul'da bazı derelerdeki kirlilikten şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görüldü.

Çok sayıda tur ve balıkçı teknesinin park noktası olan dereden çevreye bazı zamanlar kötü kokuların yayıldığı öğrenildi.

Mimar Sinan Köprüsü civarında, derenin renginin daha koyulaşarak kızıla yaklaştığı gözlemlendi.

Deredeki kirlilik ve renk değişiminden rahatsız olan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

Bölgede tur gemisinde çalışan Hikmet Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menekşe Deresi'ne pisliklerin karıştığını söyledi.

Akdoğan, derenin renginin kahverengine döndüğünü belirterek, "Sabahları kızıl renk oluyor, akşamları başka renk oluyor. Pislik ve atıklardan böyle oluyor. Tekne temizliyorlar, onların pislikleri de olabilir. Yukarıdaki fabrika pislikleri de olabilir." dedi.

Derenin çamurlu olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini dile getiren Akdoğan, "Pislik denize gidiyor. Dere boyu, komple pislik yatağıdır. Temizlense iyi olur. Burada kuşlar, böcekler var ve hepsi zehirleniyor." diye konuştu.

Akdoğan derenin denize döküldüğü noktada denize girenler olduğunu aktararak, dere boyu devam eden kirliliğin temizlenmesini istedi.

"İçine petrol dökülmüş gibi"

Dereye yakın ikamet eden Şehmuz Tekin ise derenin rengini "Sanki içine petrol dökülmüş gibi" diye nitelendirdi.

Tekin, çevredeki fabrikaların suyunun dereye karışmış olabileceğini belirterek, "İleride deniz olduğu için kirlilik geri geliyor. Temizlik oluyor, anladığım kadarıyla uğraşıyorlar ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah dereyi temizlerler." dedi.

Sahilde oturduklarında dereden koku da geldiğini dile getiren Tekin, kirliliğin temizleneceğine inandığını belirtti.

"Geçmişte bu sudan abdest alınırdı"

Sarıyer Tarabya Mahallesi'nin iç kesimlerinden başlayarak İstanbul Boğazı'na dökülen Tarabya Deresi'nde de kirlilik ve renk değişimi gözlemlendi.

Yakınlarında çok sayıda evin bulunduğu derenin debisinin düşük olduğu ve bazı kısımlarının kuruduğu görüldü.

Uzun yıllar Tarabya Deresi'nin yanında ikamet eden Mehmet Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereden pis su aktığını söyledi.

Ekinci, dereye akan su yolunun bir kısmına künk döşendiğini belirterek, "Geri kalanı ağaçlık diye bırakmışlar. Biz diyoruz ki künk döşensin, patika yol yapılsın." dedi.

Dere konusunda İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu birbirinin ya da Sarıyer Belediyesinin üzerine attığını anlatan Ekinci, "Bize yürürlüğe, projeye aldık diyorlar ama aslı yok, kaç dönemdir böyle." diye konuştu.

Ekinci derenin kötü koktuğunu dile getirerek, "Daha önce rahmetli kayınpeder buradaki suyla abdest alırmış. Temiz su akarmış buradan, içerlermiş, şimdi çamur akıyor. Komşumuz diyor ki, 3 metre biz verelim, biz de 3 metre verelim, burası patika yol olsun. Pislikler kalksın." ifadesini kullandı.

Etiketler : İstanbul Marmara Denizi Menekşe Deresi
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