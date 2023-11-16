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16 Kasım 2023 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 11:15:00

Mehmet Ali öğretmen organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır'ın organları 5 kişiye umut oldu.

Mehmet Ali Kır, 5 gün önce beyin kanaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren 55 yaşındaki Mehmet Ali Kır'ın beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Organ Bağış Koordinatörleri Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Gönül Pınarcıoğlu'nun görüşmeleri neticesinde ailesi Kır'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla alınan sağ ve sol böbrek ile karaciğer Bursa'ya, iki kornea da Balıkesir'deki hastanelere gönderildi.

Mehmet Ali Kır'ın cenazesi Çan'ın Sameteli köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Kır'ın ailesi ve yakınları, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Belediye Başkanvekili Harun Arslan, Çan İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan ile vatandaşlar katıldı.

Etiketler : çanakkale beyin kanaması mehmet ali kır beyin ölümü organ bağışı
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