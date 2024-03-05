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05 Mart 2024 Salı 07:47:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 07:47:00

‘Maviş' sayesinde hayata tutundu

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Asrın felaketine Antakya'da yakalanan Zarife Şengül, depremi 5 katlı binanın 2. katında yaşadı. Şengül, 'Maviş' adlı muhabbet kuşunun yüzüne konmasıyla uyanarak babası ve oğluyla binadan çıkarak hayatta kaldı.

Asrın felaketine Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde yakalanan 51 yaşındaki Zarife Şengül, depremi 5 katlı binanın 2. katında yaşadı. Şengül, 3 yıldır beslediği 'Maviş' adlı muhabbet kuşunun kafesinden çıkıp yüzüne konmasıyla uyanarak babası ve oğluyla binadan çıkarak hayatta kaldı.

Deprem anında kuşun kafesini açarak nasıl yüzüne konduğuna anlam veremeyen Şengül, ailesiyle birlikte hayatta kalmasını sağlayan kuşunu nereye gitse yanında götürüyor.

Etiketler : antakya asrın felaketi muhabbet kuşu deprem
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