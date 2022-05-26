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26 Mayıs 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 17:30:00

Maskeleri çiçek açtı!

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İstanbul'da Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu Yöneticileri, öğretmen Şenay Özer ve 3-F Sınıfı öğrencileri 'Maskelerimiz Çiçek Açtı' etkinliği kapsamında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

İstanbul'da Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu Yöneticileri, öğretmen Şenay Özer ve 3-F Sınıfı öğrencileri 'Maskelerimiz Çiçek Açtı' etkinliği kapsamında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek pandemiye dair şiirler okudu.

Hastane çalışanlarıyla bir araya gelen 3-F sınıfı öğrencileri pandemi ve sonrası ile ilgili merak ettiklerini sağlık çalışanlarına sordu, ardından da renkli etkinlikler yaptı. Hastane yönetimi, öğrencilere süt ve TRT Çocuk Dergisi takdim ederek neşeli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etiketler : Maskeleri çiçek açtı Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli Şenay Özer Maskelerimiz Çiçek Açtı
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