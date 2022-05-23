Maske eşiğinde ikinci gün: Vaka sayıları açıklandı

Buna göre; son 24 saatte 123 bin 536 test yapılırken 922 vaka belirlendi. Koronavirüsten vefat ise 3 oldu. Koronavirüs hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı bin 100 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacağını söylemişti.

Yarın açıklanacak vakalar binin altında gelirse, toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacak.