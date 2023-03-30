Mardin'de depremzede çocuklara yönelik ramazan şenliği düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesince (MAÜ) düzenlenen, çeşitli kurumların destek verdiği şenlikte çocuklar, Nasrettin Hoca, palyaço, Hacivat ile Karagöz, Aşık ile Maşuk, müzikli sahne gösterileri ve geleneksel çocuk oyunları ile eğlendi.

Ayrıca şenlik alanında çocuklar için boyama etkinlikleri, oyun hamuru faaliyetlerinin yaptırıldığı sanat atölyeleri de oluşturuldu.

MAÜ Gastronomi Bölümü şefleri tarafından hazırlanan yöresel yiyecekler çocuklara servis edildi.

Etkinliğin koordinatörlerinden MAÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Halid Diriöz, burada yaptığı konuşmada, yaşanan depremin acısını yakından hissettiklerini söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren üniversite olarak ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını aktaran Diriöz, "Ramazanda da depremzedelere nasıl dokunabiliriz diye düşündük. Biraz da işin psikolojik tarafını düşündük. Daha çok depremzede çocuklara ve Mardinlilere yönelik ramazan geleneklerine uygun programlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Diriöz, ramazan ayı boyunca perşembe ve pazartesi günleri etkinliğin süreceğini belirterek, depremzedeleri beklediklerini sözlerine ekledi.

MAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüklük Okulu Çocuk Gelişim Bölümü Öğretim Üyesi Abdulbaki Ergen de depremzede çocukları hem sosyal hem psikolojik olarak desteklemek istediklerini aktardı.