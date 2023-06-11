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11 Haziran 2023 Pazar 15:31:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 15:31:00

Marangozda antika sergisi

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Samsun'da yaşayan Durgun Yurduseven, 20 yılda topladığı 1500'den fazla antika eşyayı dükkanında sergiliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Durgun Yurduseven, 20 yılda topladığı 1500'den fazla antika eşyayı dükkanında sergiliyor. Yurduseven, saman ayırma aleti, radyo, çeşitli boyutlarda bakır kazanlar, kapı kolçakları, kalaycı ustalarının kullandığı körük, gaz lambaları, saban, değirmen taşı gibi tarım aletleri, günlük yaşamda kullanılan ve çeşitli mesleklere özgü 1500'ün üzerindeki antika eşyayı dükkanında sergiliyor.

Etiketler : marangoz antika sergi
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