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24 Haziran 2023 Cumartesi 19:07:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 19:07:00

Malatyalı depremzede genç, LGS'de tam puan ile birinci oldu

Kaynak: AA

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Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava zor şartlarda hazırlanan Melike Behçet, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Melike Behçet, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle bir köyde tek odalı ve sobalı anaokuluna sığındı.

Depremin psikolojisiyle ders çalışmakta zorlanan Behçet, öğretmenlerinin desteğiyle 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdaki tüm soruları doğru cevapladı.

Behçet, yaşanan deprem sürecinde birçok olumsuzluğa rağmen ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle 500 tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi.

Melike Behçet, toparlanması zor bir süreçten geçtiğini ancak hedefleri olduğu için öğretmenlerinin desteğiyle tekrar ders çalışmaya başladığını söyledi.

"Toparlanması zor oldu ama insanın hedefleri olunca bir şekilde toparlıyor"

Deprem sonrası ders çalışma düzeninin bozulduğunu anlatan Behçet, şöyle konuştu:

"Deprem sürecinde sonra çalışma düzenim sıkıntılıydı. Bir süre ders çalışamadım. Bir köy okulunda 3-4 ay gibi uzun bir süre kaldık. Onun psikolojisi bile yetiyordu. Toparlanması zor oldu ama insanın hedefleri olunca bir şekilde toparlıyor. Bu yüzden bir süre sonra tekrar çalışmaya başladım. Bu süre zarfında da bütün öğretmenlerim çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti benim için. Toparlaması zor oldu ama odaklanınca ve isteyince oluyor."

Behçet, Malatya Fen Lisesi'nde eğitimini sürdürmek istiyor

Deprem sürecinde kendine güvendiğini ve sonrasında hedefler koymaya başladığını ifade eden Behçet, Malatya Fen Lisesi'nde eğitimini sürdürmek istediğini ifade etti.

Baba Mustafa Behçet, kızının başarılı olması için mücadele ettiklerini ve sınavda tam puan almasıyla gururlandıklarını ifade etti.

"Deprem sürecinde her şeyimiz alt üst oldu"

Deprem sürecinde 4 ailenin bir arada tek odalı bir anaokuluna sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan Behçet, şunları söyledi:

"Melike düzenli çalışan bir çocuktu ama deprem sürecinde her şeyimiz alt üst oldu ve tüm düzenimiz bozuldu. Evimiz hasarlıydı, bu yüzden evden çıkıp bir anaokuluna sığınmak zorunda kalmıştık. 4 ailenin bir arada yaşadığı zor şartlarda, tek odalı, sobalı bir yerde çalışması çok zordu. İlk 1,5 ay dersleri bir kenara bırakmıştı fakat daha sonra kendisini toparladı. Biz Melike'ye güveniyorduk, onun da kendisine olan inancı tamdı."

Etiketler : Malatya LGS başarı
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