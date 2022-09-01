Malatya'da otomobil üst geçide çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Nadir Mahallesi mevkiinde B.A idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle üst geçidin ayağına çarptı.
Kazanın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülhan Aslan ve oğlu Muhammed Yusuf Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilde sıkışan Gülhan ve Muhammed Yusuf Aslan'ın cansız bedenlerini itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.
Yaralı sürücü B.A. ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan R.C.A ise Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, trafiğin akışını kontrollü sağladı.
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