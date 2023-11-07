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07 Kasım 2023 Salı 07:25:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 07:25:00

Lösemiyi yenip üniversiteyi kazandı

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Kayseri'de 2 yıl önce akut lenfoblastik lösemi tanısı konulan Yahya Mert Çamlar, hem hastalığı yendi hem de tedavisi sırasında hazırlandığı üniversiteyi kazandı.

Kayseri'de 2 yıl önce akut lenfoblastik lösemi tanısı konulan 21 yaşındaki Yahya Mert Çamlar, azim ve kararlılıkla hem hastalığı yendi hem de tedavisi sırasında hazırlandığı üniversiteyi kazandı. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci sınıfta okuyan Çamlar "Hiç boşluğa düşeceğim vaktim olmadı, hep bir şeylere odaklandım" dedi.

Etiketler : kayseri lösemi üniversite
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