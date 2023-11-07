Lösemiyi yenip üniversiteyi kazandı

Kayseri'de 2 yıl önce akut lenfoblastik lösemi tanısı konulan 21 yaşındaki Yahya Mert Çamlar, azim ve kararlılıkla hem hastalığı yendi hem de tedavisi sırasında hazırlandığı üniversiteyi kazandı. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci sınıfta okuyan Çamlar "Hiç boşluğa düşeceğim vaktim olmadı, hep bir şeylere odaklandım" dedi.