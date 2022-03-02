Liselilerden senfoni orkestrası

Edirne Lisesi'nde Trakya Üniversitesinin desteğiyle kurulan senfoni orkestrası, öğrencilerine hayallerini süsleyen enstrümanları çalma ve bir orkestranın parçası olma şansı sunuyor. Derslerin ardından bir araya gelen 40 kişilik orkestra üyeleri, enstrüman gruplarına göre ayrılarak çalışmalarını sürdürüyor. Orkestra bazen de toplu çalışıyor.



Yazar Memduh Şevket Esendal, oyun yazarı ve senarist Kandemir Konduk, oyuncu İstemi Betil ile heykeltıraşlar İlhan Koman ve Tankut Öktem gibi birçok ünlü ismin eğitim gördüğü lisede 3 yıl önce Edirne Lisesi Eğitim Vakfı (ELEV) Başkanı Atıl Erman ile lisenin mezunlarından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun girişimleriyle senfoni orkestrası kuruldu. Orkestranın enstrümanları ELEV tarafından temin edildi. Öğrencilerin eğitimi için de Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından 6 enstrüman öğretmeni görevlendirildi. Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına uzun bir ara veren orkestra, bir süre önce yeniden toplandı. Derslerin ardından bir araya gelen 40 kişilik orkestra üyeleri, enstrüman gruplarına göre ayrılarak çalışmalarını sürdürüyor. Orkestra bazen de toplu çalışıyor.

Lisenin kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyorlar Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çavuş, salgın öncesi yakaladıkları seviyeye tekrar ulaşmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Öğrencilerin fedakarca vakit ayırdığını belirten Çavuş, "Biz de 'öğrencilerimize ne verebiliriz' düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk hedefimiz büyük bir oluşumla, Edirne Lisesinin de kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 2023 tarihinde Edirne Lisesinden Yetişenler Derneğinin geleneksel pilav gününde mezunların önüne çıkmak. Dinleyicilere güzel bir konser vermeyi planlıyoruz." dedi. Çavuş, 40 kişinin birlikte bir şeyler çalabilmesinin meşakkatli olduğunu, öğrencilerin enstrümanları sıfırdan öğrendiğini belirtti.

Öğrenciler çok hevesli Lisenin öğrencileri de orkestranın çalışmalarına hevesle katılıyor. 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kayınlı, okulunda klarnet eğitimi almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mezun olacağı için üzgün olduğunu ifade eden Kayınlı, "Keşke bu okulda daha fazla durabilsem ve bize sağladığı sosyal etkinliklerden veya diğer imkanlardan faydalanabilsem. Klarnet, keman, viyolonsel, flüt, bateri öğretmenlerimize bizimle bilgilerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Bize bir sürü şey kattılar. Yıllardır çalmak istediğim klarneti bana öğrettiler. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bir daha ayrılmayacağım bir enstrüman oldu benim için." dedi. 12. sınıf öğrencisi Onur Akgün, orkestra çalışmalarında keman çalmayı öğrendiğini belirtti. Kemanın çok sevdiği bir enstrüman olduğunu dile getiren Akgün, "Hem Türk müziği hem klasik müzikte çalınabilmesi benim için kemanı sevilir kıldı. O yüzden kemanı tercih ettim. Derslerimiz çok verimli geçiyor. Nota okuyoruz. Nota bilgisi olmayan arkadaşlara nota öğretiyorlar. Yay teknikleri tutuş, duruş ve temel teknikleri öğreniyoruz. Bu imkanlar bize sunulduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu. 10. sınıf öğrencisi Zeynep Işık Süren, Türkiye'nin sayılı okul orkestralarından biri olmak istediklerini, bir sanat okulu ya da konservatuvar olmamalarına rağmen tüm arkadaşlarının fedakarca çalıştığını söyledi. Verimli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirten Süren, "Vereceğimiz konser için şimdiden çok heyecanlıyız. Çok güzel bir konser hazırlıyoruz. Birkaç parça üzerinde çalışıyoruz. Umarım izleyenlere iyi bir dinleti sunarız." dedi.