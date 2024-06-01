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01 Haziran 2024 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 07:30:00

Liseli Bilal'den bilim adamlarına sunum

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Nevşehir'de lise öğrencisi Bilal Sayın, hazırladığı makale ile 75. Uluslararası Astronomi Kongresi'ne (IAC) davet edildi.

Nevşehir'de lise 3. sınıf öğrencisi Bilal Sayın, hazırladığı "Alglerin Yaşayabileceği Potansiyel Ortam: Proxima Centauri b." konulu makale ile 75. Uluslararası Astronomi Kongresi'ne (IAC) davet edildi.

Dünyanın önemli üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra NASA, ESA, MIT gibi kurum araştırmacılarının yaptığı bilimsel çalışmaların sunumlarının yapılacağı kongreye, uzayda yaşam bilimleri kategorisinde alanında 124 araştırmacı arasında tek Türk olan 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Bilal Sayın da davet edildi.

Etiketler : lise makale uluslararası astronomi kongresi bilal sayın
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