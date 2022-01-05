Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı
Kaynak: AA
Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı. Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.
Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı
- Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
- Balıkesir açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
- Muğla'da Türk kara sularına itilen 19 kişi kurtarıldı
- Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gittiğinden beri üzüntüden hastayım
- Asiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş