Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Latif E. idaresindeki otomobil, Karaman-Mersin çevre yolu jandarma kavşağında, Sinan B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İsmihan B, Hacer ve Remziye E, Ayşe ile Harun B. yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmihan B, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.