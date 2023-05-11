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11 Mayıs 2023 Perşembe 19:47:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 19:47:00

Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: AA

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Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Latif E. idaresindeki otomobil, Karaman-Mersin çevre yolu jandarma kavşağında, Sinan B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İsmihan B, Hacer ve Remziye E, Ayşe ile Harun B. yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmihan B, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler : Karaman otomobil hafif ticari arac
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