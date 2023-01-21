Kuzuya aile şefkati

Yaz aylarında Munzur Dağı yaylalarında 200 küçükbaş hayvan ile süt ve peynir üretimi yapan Erzincanlı göçer Irmak ailesi, kış nedeniyle döndükleri köylerindeki ağılda erken dünyaya gelen kuzuya evde soba başında bakıyor.



Göçer Ozan Irmak "Kuzumuz cansız durduğu için ölü doğdu diye düşündük. İçeriye sobanın yanına getirdik, sütünü verdik ve karnını doyurduk. Yaşaması için biberonla besliyor evimizde bakıyoruz" dedi.