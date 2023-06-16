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Kuzulara anne şefkati
16 Haziran 2023 Cuma 15:51:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:51:00

Kuzulara anne şefkati

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Emine Teyze, apartman dairesinde baktığı kuzuları "Çilek" ve "Mazlum"u yanından ayırmıyor.

Ordu Fatsa'da yaşayan Yılmaz ve eşi Emine Akbaş çifti, anneleri bakmadığı için sahiplendikleri iki kuzuya evlerinde bakıyor. İlçe merkezine kurduğu tezgahında mısır satarak ailesinin geçimini sağlayan 57 yaşındaki Yılmaz Akbaş, yaklaşık bir ay önce arkadaşından, anneleri beslemediği için zayıf düşen 2 kuzuyu aldı.

Akbaş, ailesiyle yaşadığı apartman dairesine getirdiği, çocuklarının "Mazlum" ve "Çilek" adını verdiği kuzuları bezleyip biberonla besliyor. Hayvanları bir an olsun yanından ayırmayan 4 çocuk babası Yılmaz Akbaş, bir ayı aşkındır kendilerinde olan kuzulara bebek gibi baktıklarını söyledi.

Etiketler : ordu kuzu anne şefkat
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