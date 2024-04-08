VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bekir ve Nazife Aksoy çifti bayramınızı renklendirmeye geliyor!
31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'den 81 ilde 40 soruluk anket
Cameron: İsrail'e desteğimiz koşulsuz değil
Anket: İsraillilerin çoğunluğu, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı iyi yönetmediğine inanıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
"MHP'deki atıklar döküldü"
08 Nisan 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 08:45:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki 54 RG 072 plakalı tır, Uğur H. yönetimindeki 06 ED 9924 plakalı, kargo firmasına ait tıra arkadan çarptı.

Ardından tırlardan biri devrilerek sağ şeritteki, diğeri de sol şeritteki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle tırdaki kargo paketleri, otoyola ve alt çevre yoluna savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : kuzey marmara otoyolu tır trafik kazası
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX