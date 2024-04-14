Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: İHA-DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi.
Otomobille çarpışan kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı.
Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.