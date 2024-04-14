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14 Nisan 2024 Pazar 07:08:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 07:08:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA-DHA

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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi.

Otomobille çarpışan kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı.

Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiketler : kuzey marmara otoyolu kaza kamyonet otomobil
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