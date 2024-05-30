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30 Mayıs 2024 Perşembe 17:36:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 17:36:00

Kuşaklar farklı, her biri haklı!

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Algı modunu eski savaşlarda kullanan gelenekçiler, yargı modunu kapatmayan Z kuşağı…‘Büyüklerden böyle gördük' diye gün yüzü göstermeyen Baby Boomerlar, bekçiliği anaç karakterle karıştıran X kuşağı, her kafaya uyum sağlayan alfa kuşağı.. Kardeş kavgalarının, aile sitemlerinin, toplumsal gündemin sebebi kuşak farkı olabilir mi? Her kuşağın farklı özellikleri ve deneyimleri vardır. Kültürel koşullara bağlı olarak ortak paydada buluşurlar.

Sosyal, ekonomik, politik olarak farklılıklarıyla ön plana çıkan kuşaklar, insani renklerin kıymetini de bize gösteriyor. Bu kuşak ayrımlarından önce önemli olan özelliğin 'insan' olmak olduğunu unutmayalım. Kimi savaşır savaşa dur der, kimi sosyal medyada... Önemli olan etkiye tepki olacaktır. Kimi yeni doğuyor, kimi yeni ölüyor. Kimiyse yanlış kuşakta doğduğunu düşünerek her gün yeniden ölüyor. İşte en çok merak edilen Z ve Y kuşağına gelene kadar ki tüm farklılıklar...

Gelenekçiler 1900-1945: İkinci dünya savaşı ve sonraki tüm savaşlara şahit olmuş, iş disiplini ve ciddiyetiyle fark yaratan bir kuşak... Dostlarının masadan eksilmesine rağmen finansal garantiyi eline alan gelenekçiler kuşağı. Her konuda iyi iş çıkarmak isterler. Mesela şuanda yazı puntosunun küçüklüğüne sinir olmuş olabilirler.

Baby Boomer 1946-1964: Bazıları savaş sonrası, bazıları finansal ve siyasi krizde yetişmiştir. Çalışkan bir yaşam tarzına sahip olan bu kuşak, ya çalışmayı sebepsizce sever, ya da bin sebep arar yine de sevemez. X kuşağına yapmış olduğu mini zorbalıklarla tanınan baby boomer, gelenek ve görenekleri X kuşağına anlatan kuşaktır. Okul yolları genellikle köprülü, zehirli sarmaşıklı, bulunduğu ekosistemle alakasız yabani bir yoldur. Ya da bize öyle lanse edildi.

X Kuşağı 1965-1980: Ajda Pekkan'ın tozpembe abiyesiyle yaptığı konseri kaçırıp plakla ile yetinen x kuşağı, boomer kuşağının geleneksel zorbalıkları sonrası esneklik ve uyumluluk özelliklerine kavuşmuştur. 'İnsana ancak kendi çalıştığının karşılığı vardır' diyerek yaşamak için çalışırlar.

Y Kuşağı 1981-2000: Her şeye kolay kolay inanmayan Y kuşağını özetleyen kelime bilgisayardır. Çoklu işlem yapma ve küresel görüşlü becerilerle iş gücüne katılır. İnternet kafelere elini verip kolunu kaptıran y kuşağının kariyerlerini ebeveynleri inşa etmiştir. Yüzünün yarısı saçtan gözükmeyen partnerlerini hayal edip mp3'de isyankâr müzik dinleyerek nasıl inşa edebilirler ki...

Z kuşağı 2001-2010: Çocukluk ve gençlik çağını slayleyerek geçiren Z kuşağı teknoloji ile büyüyüp küçük yaşta dünyaya entegre olmuştur. İnternet alışverişiyle kafayı yiyen Z kuşağı son derece sosyaldir. Y kuşağı onlar için oldukça boomer kalır. İşyerinde her söyleneni mobbing olarak algılayıp işi bırakabilirler.

Alfa kuşağı 2010 ve sonrası: Lider ruhları diğer ruhsuz kuşakları tuzla buz etmeye yetecektir. Yaratıcı zekaları ile uçan araba dönemine yetişeceklerdir. Teknolojiyle araları oldukça iyidir. Her işten çabuk sıkılan yapıları, can kulağı ile dinleme özellikleriyle etrafta olup bitene dikkat ederler. Z kuşağı gibi internet onların hayatı olmuştur. Diğer kuşaklara örnek olarak isteme, çeyiz muhabbeti varken, alfa kuşağı mail ile kız isteyip, kargo firmalarında çeyiz hazırlayacaktır.

Etiketler : zkuşağı xkuşağı kuşaklar
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