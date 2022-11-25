25 Kasım 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 15:00:00
Kuraklık flamingolara mesken değiştirtti
Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suların azalmasıyla göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın Barajı'nı mesken tuttu.
Türkiye'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suların azalmasıyla göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın Barajı'nı mesken tuttu.
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