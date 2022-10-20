VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pınar Gültekin davasında karar usulden bozuldu
Endonezya'da şurupların 99 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu açıklandı
Hatay'da fabrikada kazan patladı: 2 yaralı
Zelenskiy 2 bin 507 kişiyi kapsayan yaptırımları onayladı
Biden'dan, Truss'ın istifasının ardından 'müttefikliğimiz değişmeyecek' mesajı
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışına katılabilir
AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı
Tuz Gölü'nde “Kırılsın Ellerim” rüzgarı esti
BM: Libya'da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
İran: Azerbaycan ve Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına karşıyız
Kovid-19 ABD'de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu
Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezidir
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü
"Ukrayna'ya askeri destek, NATO'yu bizimle çatışma durumuna yakınlaştırıyor"
"Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli"
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
Dijital dönüşümde Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernekten selzedelere 120 ton insani yardım
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni düzenleme kasımda devreye giriyor
Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor
20 Ekim 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 16:30:00

Kulağına kavuştu 'Çiçeğin sesi var mı' diye sordu

ABONE OL

İZMİR'in Bornova ilçesinde doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'Microtia Tip 3' hastası 4 yaşındaki Alperen Çelik, 7 ay ara ile yapılan 2 farklı operasyonla kulaklarına kavuştu. Oğlunun artık tüm sesleri duyabildiğini belirten Fidan Funda Çelik "Bana 'Çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum' dedi. Bazen karıncaların sesi olup, olmadığını merak ediyor" dedi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'Microtia Tip 3' hastası 4 yaşındaki Alperen Çelik, 7 ay ara ile yapılan 2 farklı operasyonla kulaklarına kavuştu. Oğlunun artık tüm sesleri duyabildiğini belirten Fidan Funda Çelik "Bana 'Çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum' dedi. Bazen karıncaların sesi olup, olmadığını merak ediyor" dedi.

Fidan Funda (37) ile Köksal Çelik (36) çifti, 4 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları Alperen'in doğuştan 2 kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 4'üncü doğum günü olan 8 Şubat'ta ABD'de sol kulağından operasyon geçirdi. Valilik onaylı bağış kampanyasında toplanan 103 bin 500 dolar sayesinde 8 Eylül'de sağ kulağından da ameliyat edilen Alperen, şimdi sesleri duyabiliyor. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, uzun cümleler kurarak konuşmaya başladı.

'GURUR DUYUYORUM ÇÜNKÜ TÜM TÜRKİYE YANIMIZDAYDI'

Oğlunun iki kulağına kavuşabilmesi için çok gözyaşı döktüğünü ve zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını anlatan Fidan Funda Çelik, "Tedavisi Türkiye'de olmadığı için yurt dışına gitmeye mecburduk. İlk kulak ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. 28 desibele kadar duyma oranı var. Artık en ufak sesi bile algılayabiliyor. Tabii ikinci kulağımız için de büyük mücadele verdik. ABD'den yeni geldik, ameliyatımız 9 saat sürdü. Kulaktaki küçük kemikçikler kanaldan çıkarıldı. Sonuç çok iyi. Umut ediyoruz duyması 28 hatta 20 desibellere kadar düşer. 7 ay sonra kontrollerin ardından tamamen iyileşmiş olacağız. Her şey yolunda. Sağ kulağımıza da kavuştuk. Alperen artık 2 kulaklı ve ağlamıyoruz. 4,5 yıl ağladım, oğlumun kulakları yoktu. Dışarda onu gösteriyorlardı. Ama artık o da kendi yaşıtları gibi bir çocuk oldu. Onlar gibi duyabiliyor. Kaçmıyoruz ve 'Hadi eve dönelim' demiyoruz. Gurur duyuyorum çünkü tüm Türkiye yanımızdaydı. Alperen kulağına kavuşsun diye çok destek verdiler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulaklarına baktıkça dua ediyorum" dedi.

'DERİ PARÇALARIYLA KULAK YAPILDI'

Alperen'in doğduğunda kulaklarının hiç bulunmadığını ve başının yanında sadece et parçası olduğunu dile getiren Çelik, işitme cihazından aldığı desteğin de yetersiz kaldığını söyledi. 3,5 yaşına kadar hiç konuşamayan Alperen'in ilk ameliyatın ardından sesleri duyup, telaffuz etmeye başladığını anlatan Çelik, "Kulak yerleri kapalıydı, delik yoktu. Ama ABD'deki ameliyatların ardından kendi organlarından alınan deri parçaları ile kulak yapıldı. Sadece kıkırdağımıza 3D sistemi yerleştirildi. Fakat diğer deriler kasık bölgesinden alındı. Kulak deliği ve kanalları açıldı" diye konuştu.

'KELİMELERİ NET ÇIKARIP, UZUN CÜMLELER KURABİLİYOR'

Alperen'in tüm sağlıklı çocuklar gibi konuşmaya başladığını anlatan Çelik, "Bizler gibi konuşabiliyor. Başka bir odadan seslendiğimde en ufak sesi bile algılıyor. Bazen oyunlar oynuyoruz. 'Alperen' diye fısıldıyorum. Bana 'Efendim' diye yanıt veriyor. Kelimeleri net çıkarıp, uzun cümleler kurabiliyor. Beraber kitap okuyoruz, beni dinliyor. Hafızası kuvvetli bir çocuk, duyduğunu anında kapıyor. Bana 'Çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum' dedi. Bazen karıncaların sesi olup, olmadığını merak ediyor. Cihazsız bir şekilde bizler gibi duyuyor. Hep inancım yüksekti. Ama bir ara umutsuzluğa kapıldım. Parayı toparlayamamaktan korktuğum oldu. Valimiz ve basın sayesinde umudum yeşerdi. 103 bin 500 dolar toplandı. Kampanya iki yıl sürdü. Sizler sayesinde sesimiz duyuldu" dedi.

Etiketler : Kulağına kavuştu Çiçeğin sesi var mı? Microtia Tip 3 alper çelik
Evlenmedim

Evlenmedim
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
Dinmeyen baba özlemi

Dinmeyen baba özlemi
‘Ah Memedim' döndü

‘Ah Memedim' döndü
Duygusal veda

Duygusal veda
Ya yine ikiz korkusu

Ya yine ikiz korkusu
Genç şarkıcıya destek

Genç şarkıcıya destek
‘Medya maymunu' kavgası

‘Medya maymunu' kavgası
Rolüne acilde hazırlandı

Rolüne acilde hazırlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX